Pronostico Spezia-Pisa, ecco chi è favorito secondo i bookmaker

Sassuolo-Bari, pronostico "Multigol"

Per i neroverdi è alle porte un turno favorevole, non solo per l’impegno casalingo contro il Bari ma anche perché si sfideranno Pisa e Spezia e almeno una delle due dovrà rallentare il passo. Del Sassuolo merita risalto la serie di cinque gare chiuse senza subire gol. Il Bari è formazione abbonata al pareggio, che si è visto anche nel match di andata al San Nicola 1-1. Difficile per chiunque fare punti contro la capolista, a maggior ragione nel suo stadio. In alternativa al segno “1”, (decisamente appoggiato dai bookmaker) si può considerare il Multigol 2-4: a 1.45 su Cplay e Begamestar, 1.50 su Planetwin.

Big match al Picco: quote e consigli

Come detto il big match del weekend va in scena al Picco dove lo Spezia ospita il Pisa. Le quote vedono i liguri in netto vantaggio per la vittoria, a dispetto di un periodo recente poco brillante. Padroni di casa che verosimilmente spingeranno al massimo per portarsi a meno tre dai toscani, che prima di perdere col Sassuolo avevano pareggiato 1-1 a Cesena. Quota interessante per l’esito Goal, che potrebbe dunque meritare attenzione: è a 2.05 su Cplay e Begamestar, a 2 su Bwin.