West Ham-Newcastle, migliori quote e pronostico del posticipo di Premier League

Il turno numero 28 di Premier League si chiude questa sera con West Ham-Newcastle . Gli “Hammers” sono quint’ultimi ma hanno quasi il doppio dei punti della terz’ultima per cui di preoccupazioni vere e proprie non ne hanno. Il Newcastle è ai margini delle posizioni che valgono l’Europa (addirittura a 5 sole lunghezze dal Chelsea quarto) e può ancora sperare in un piazzamento di prestigio.

Segnano entrambe? Ecco la quota del Goal

Tutto dipende anche dal risultato della sfida di stasera. I “Magpies” nelle ultime due trasferte sono rimasti a secco (era accaduto soltanto un’altra volta, alla 7a giornata) per cui questa potrebbe essere l’occasione per tornare a segnare. Il “Goal”, quindi, non può essere trascurato: almeno una rete per parte si gioca a 1.62 su Cplay, a 1.60 su Zona Gioco e a 1.56 su Planetwin.