Pronostico Espanyol-Girona, tra Under 2,5 e Over si lascia preferire...

Cinque lunghezze in meno ma, si potrebbe dire, non le dimostra. L’ Espanyol è infatti a quota 27 punti in classifica e affronta il Girona che di punti ne ha 32 ma presenta un rendimento recente decisamente migliore dei suoi avversari di stasera.

Piace il segno 1, in alternativa...

Nelle ultime sette esibizioni, infatti, l’undici di Barcellona ha perso in una sola occasione (1-2 in casa della Real Sociedad) vincendo tre volte e pareggiando le tre rimanenti. Il Girona, nello stesso ambito, ha fatto esattamente il contrario (anzi peggio del contrario) battendo soltanto il Las Palmas, pareggiando sette giorni fa con il Celta Vigo e rimediando cinque ko nelle altre partite rimanenti. Inoltre l’Espanyol ha sempre realizzato una rete nelle ultime cinque esibizioni interne mentre il Girona nelle ultime due gare in trasferta è rimasto a secco in entrambe le occasioni.

Restando in tema di reti vale la pena ricordare che la formazione di casa finora ha complessivamente realizzato 24 gol incassandone 36 mentre quella ospite vanta 34 reti all’attivo e 39 al passivo. All’andata la sfida si chiuse sul 4-1 per i biancorossi ma si trattava di un altro periodo (il Girona ha disputato la fase “campionato” della Champions League chiudendo al 33° posto su 36 squadre). Il posticipo de LaLiga di stasera si presenta nel complesso incerto. Dovendo scegliere (nonostante le quote dicano il contrario) è forse più l’1 che si lascia preferire ma, volendo essere più precisi, è l’Under 2,5 l’esito che sembra riscuotere i maggiori consensi: quota 1.60 sulle lavagne di Cplay, Betsson e Netwin.