Pronostico Besiktas-Gaziantep, vincono Immobile e compagni? Cosa dicono le quote

Nel tardo pomeriggio le luci dei riflettori si spostano in Turchia dove la Super Lig propone la sfida tra il Besiktas di Ciro Immobile e il Gaziantep. Se i primi due posti in classifica (che valgono la Champions League) se li contendono Galatasaray e Fenerbahce, la lotta per il terzo posto (che regala il biglietto per l’Europa League) è apertissima e vede, tra i protagonisti, proprio il Besiktas che, al momento, è quarto con 6 punti in meno rispetto al Samsunspor (ma anche con due partite in meno).