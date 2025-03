Pronostico Barcellona-Benfica, lusitani a caccia dell'impresa ma...

Fschio d’inizio alle 18.45, il primo biglietto a disposizione per i quarti di finale della Champions League è quello in palio tra Barcellona e Benfica . All’andata, a Lisbona, i catalani si sono imposti per 1-0 e adesso hanno anche il vantaggio di giocare in casa con ottime possibilità di concedere il bis e accedere al turno successivo.

Segno "1" probabile per i bookie

La formazione guidata da Hansi Flick è prima in classifica ne LaLiga a pari punti con il Real Madrid (ma con una partita in meno visto che nel fine settimana appena trascorso non ha disputato il suo match con l’Osasuna per l’improvvisa morte del suo medico) e viene da una striscia di sei vittorie consecutive con 19 reti realizzate e soltanto 2 incassate.

Il Benfica è secondo nel campionato portoghese e pure viene da una serie di vittorie a seguire. Nel playoff ha eliminato il Monaco vincendo 1-0 a Montecarlo e pareggiando poi in casa per 3-3. Per cercare di riagguantare la qualificazione i lusitani hanno comunque l’assoluta necessità di andare a segno. Un’impresa sicuramente difficile ma che potrebbe anche facilitare il compito dei blaugrana in grado di infilarsi, con veloci ripartenze, tra le maglie allargate della difesa avversaria.

Dal segno “1” non si può ovviamente prescindere ma, in alternativa o in abbinamento, anche il “Goal” non è da trascurare. Dello stesso avviso anche i bookie, visto che la quota del Goal va dall'1.51 di Cplay all'1.48 di Planetwin, passando per l'1.49 di Bwin.