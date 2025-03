Pronostico Inter-Feyenoord, la giocata che vale più di 5 volte la posta

Il primo passo è fatto. L’ Inter , sette giorni fa, a Rotterdam ha battuto il Feyenoord 2-0 ipotecando la qualifcazione ai quarti di finale di Champions . Un'Inter che dopo questa vittoria europea era chiamata ad un testacoda in campionato contro il Monza . Un impegno agevole ma solo sulla carta (poi lo si è visto chiaramente) visto che i brianzoli sono andati in vantaggio di due gol costringendo i nerazzurri a rincorrere per quasi tutto il match raggiungendo il pareggio al 64’ e segnando la rete del sorpasso (autorete del Monza) al 77’. Una vittoria che ha permesso all’undici di Inzaghi di restare in testa alla classifica della Serie A mantenendo un punto di vantaggio sul Napoli.

Inter, basta anche il pareggio

Il Feyenoord invece non ha giocato in campionato (la sua sfida con il Groningen è stata rinviata ai primi di aprile) e, di conseguenza, avrà avuto l’opportunità di preparare ancora con più attenzione il delicato retour match di stasera a San Siro. Il 2-0 dell’andata dovrebbe far dormire sonni tranqulli ai nerazzurri ma, in ogni caso, questa è una partita da non prendere sottogamba. Il momento degli olandesi non è brillante ma affrontarli con sufficienza potrebbe essere pericoloso.

Le quote spingono il pronostico in favore del segno “1” e, in linea di massima, si può essere d’accordo con loro. Un pensiero, però, non si può fare a meno di farlo. Domenica, in campionato, l’Inter gioca a Bergamo contro l’Atalanta e Gasperini, vincendo, l’aggancerebbe in vetta alla classifica (con il Napoli che sempre domenica, a pranzo, affronta il Venezia). Risparmiare un po’ di energie potrebbe essere utile e visto che il pareggio basterebbe a passare il turno... Il segno X di Inter-Feyenoord è offerto a 5.40 da Cplay, 5.30 da Zona Gioco e 5.15 da Elabet.