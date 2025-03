Pronostico Aston Villa-Bruges, segno "1" probabile ma anche...

Nell’ottavo di finale tra Aston Villa e Bruges si parte dal 3-1 dell’andata a favore degli inglesi. Dopo aver assistito alla partita di andata ancora ci si chiede come abbia fatto il Bruges a battere, in casa e fuori, l’Atalanta nel turno precedente. Eppure le cose sono andate proprio così e, di sicuro, l’Aston Villa ringrazia per aver trovato un avversario abbordabile e in grado, almeno sulla carta, di regalargli il biglietto per i quarti di Champions League.