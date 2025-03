Champions League, Arsenal-Psv: il pronostico della sfida di ritorno a Londra

Non si fa in tempo a esaltarne i meriti che, almeno nei tornei nazionali, l’ Arsenal quest’anno immediatamente tradisce le attese. Fuori dalla Fa Cup per mano del Manchester Utd (ai rigori) e fuori dalla Efl Cup per mano del Newcastle (0-2 all’andata e 0-2 al ritorno dopo aver battuto 5-1 il Manchester City in campionato solo qualche giorno prima).

Chi vince? Bookie convinti

Analogo il discorso in Premier League dove, ogni volta che il Liverpool capolista ha rallentato, l’Arsenal non è mai riuscito ad approfittarne (perdendo in casa, ad esempio, con il West Ham). L’ultimo episodio, che ci ricollega al match di stasera, è il pareggio di sabato scorso conto il Manchester Utd subito dopo aver vinto 7-1 a Eindhoven, contro il Psv, nell’andata degli ottavi di Champions League. Stasera si gioca il ritorno che, ovviamente, dopo il punteggio stratosferico di sette giorni fa, rappresenta una semplice formalità.

Il Psv, dopo il pesante 1-7, ha giocato in campionato battendo di misura l’Heerenveen (2-1) e non sembra in grado di impensierire i “Gunners” che potrebber soltanto rischiare di avere un approccio superficiale ad una sfida che ritengono di aver già vinto. Sul passaggio del turno non ci possono essere dubbi, sul risultato di stasera... pure. In una competizione come la Champions la ricerca della vittoria è sempre al primo posto per cui all’Emirates si parte con il segno “1” (a 1.41 su Cplay, 1.40 su Snai e 1.38 su Bwin) magari con il “Goal” in alternativa o come utile abbinamento. Almeno una rete per parte si gioca a 1.95 su Cplay, a 1.92 su Zona Gioco e a 1.91 su William Hill.