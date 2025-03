In Europa League la Roma ha pareggiato per 0-0 l’ultima trasferta disputata in Spagna. Era la stagione 2022/23, e contro la Real Sociedad finì 0-0. Un risultato che, se replicato stasera al San Mamès, promuoverebbe i giallorossi ai quarti di finale alla luce del successo per 2-1 ottenuto sette giorni fa all’Olimpico.

Nico Williams contro Paulo Dybala

Gli esperti SisalTipster vedono la Roma in pole position per la qualificazione, vista al 58%. L’Athletic al turno successivo è invece proposto al 42%. I baschi hanno vinto otto delle dieci partite casalinghe in competizioni europee contro formazioni italiane. Al 50% i tempi regolamentari si chiuderanno con una vittoria dei padroni di casa, più indietro pareggio (27%) e successo romanista (23%). Valverde lamenta pesanti assenze in difesa e in campionato, in casa, ha concesso un gol a formazioni non proprio irresistibili come Valladolid e Maiorca. Al 50%, quindi, le due squadre andranno a segno nei 90 minuti. Sullo sfondo resta la possibilità dei tempi supplementari, proposti al 26%. Facile immaginare un assedio basco fin dalle prime battute, tanto che (almeno) un corner nei primi 10 minuti gode di un 60% di chances di materializzarsi. Si scende al 30% per un ricorso dell’arbitro al monitor Var. E gli allenatori? Al 23% Valverde e Ranieri riceveranno un cartellino giallo.

Generazioni diverse ma stessa, grande capacità di incidere. Tiene banco la sfida nella sfida tra Nico Williams e Paulo Dybala, con il primo leggermente più accreditato (al 23%) a lasciare il segno con un gol rispetto alla Joya, al 21% protagonista con una rete.

Plzen all'Olimpico con due sconfitte esterne alle spalle

La vittoria in nove contro undici ottenuta all’andata, contro il Viktoria Plzen, ha fatto capire perchè la Lazio abbia chiuso da capolista la “fase campionato” di Europa League. La folgore di Isaksen consente ai biancocelesti di non avere l’assillo della vittoria nella gara di ritorno all’Olimpico. Cosa non di poco conto in un match che vede sì favoriti i ragazzi di Marco Baroni, il quale deve però fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di diversi suoi giocatori. Lo score casalingo della Lazio nel torneo in corso recita tre vittorie e un pareggio, con nove gol realizzati e tre subìti. Il Viktoria Plzen ha alle spalle le sconfitte esterne contro Ferencvaros (0-1) e Athletic Bilbao (1-3). Il terzo ko esterno consecutivo dei cechi è proposto al 67% dagli esperti SisalTipster, scendono drasticamente al 12% le probabilità di successo da parte dell’undici allenato da Koubek. Il Plzen risulta ancora meno accreditato in ottica passaggio turno, ambito in cui alla Lazio va uno schiacciante 94% mentre i cechi sono relegati al 6%. Alla lunga la fatica, specie a questo punto della stagione, si fa sentire e allora occhio a chi fa il suo ingresso in campo dalla panchina: un subentrato in gol è stimato al 36%.

Più probabile che durante il match (eventuali tempi supplementari compresi) venga colpito almeno una volta un palo o una traversa: al 49%. All’andata il gol decisivo è arrivato al termine di un lunghissimo recupero, il che rende probabile al 45% l’eventualità che il minuto dell’ultimo gol di Lazio-Plzen sia tra il 76’ e fine incontro (recupero compreso). Nelle fila della Lazio Dia è sembrato un po’ stanco, tanto che il senegalese è stato richiamato in panchina al 65’ nel match contro l’Udinese. A prendere il suo posto è stato Pedro, la cui esperienza in partite di coppa può fare la differenza. Al 33% l’attaccante spagnolo riuscirà a segnare il suo quinto gol nella manifestazione in corso. Sponda Plzen, non è male lo score europeo di Matej Vydra, che ha messo a referto tre gol e altrettanti assist. Un sigillo del 32enne all’Olimpico è dato al 15%.

Man Utd-Real Sociedad, Amorim vuole passare il turno e salvare la stagione

Botta e risposta Zirkzee-Oyarzabal e verdetto rimandato alla sfida dell’Old Trafford. Manchester United e Real Sociedad ripartono da una situazione di perfetto equilibrio. Visto il flop in campionato, il Man United fa all-in su questo torneo con l’obiettivo di superare gli ottavi per la quinta volta. Un solo modo per riuscirci, evitando il thriller dei supplementari: vincere entro il 90’. Per gli esperti SisalTipster l’undici di Amorim ci riuscirà al 50%, resta un 21% a disposizione dei baschi. Gli inglesi comandano al 65% per la qualificazione ai quarti contro il 35% pro Real. Nei sette precedenti, cinque volte la Real Sociedad non ha segnato. Che i baschi restino di nuovo all’asciutto è un’ipotesi al 42%. I due soli gol rifilati dalla Real allo United sono arrivati su rigore e al 28% verrà fischiato un penalty nel match. Oltre ad Oyarzabal, l’unico altro giocatore che ha graffiato il Man United negli scontri diretti è stato Brais Mendez. Al 15% il numero 23 troverà la via del gol. Nelle fila dello United, Bruno Fernandes ha “qualcosa” da farsi perdonare. Il portoghese ha commesso il fallo di mano sanzionato col penalty che ha sancito il definitivo 1-1. Un gol del portoghese è al 26%.

Conference League, la Fiorentina si affida al Franchi

La vera Fiorentina non è quella vista contro il Panathinaikos né (specie quella del primo tempo) quella che ha perso 2-1 contro il Napoli. Palladino spera che i suoi abbiano capito la lezione, perché c’è da ribaltare il 2-3 subìto ad Atene e accedere ai quarti di Conference League. Che in Grecia sarebbe stata dura lo si sapeva ma adesso il fattore campo sorride ai viola e sarà, probabilmente, tutta un’altra partita. Nel 2025 il Panathinaikos non ha ancora vinto in trasferta e aveva perso anche l’andata del playoff contro i modesti islandesi del Vikingur. Sull’esito del match gli esperti SisalTipster non hanno dubbi, sarà vittoria viola al 60%, solo un 17% per il colpo ospite. Parità assoluta, invece, se si parla di passaggio turno: entrambe sono appaiate al 50%. Ai toscani servirà un’affermazione con almeno due gol di scarto, con un successo di misura invece spazio ai tempi supplementari (28%) e, se non bastassero, ai calci di rigore (al 14%). Curiosità, la Fiorentina in Conference League non ha ancora segnato un gol da fuori area: al 28% almeno una delle due squadre troverà la rete con una soluzione di questo tipo. Un “Ribaltone” nel corso dell’incontro è invece stimato all’11%.

Oltre ai gol di Kean, marcatore al 36%, la Fiorentina ha bisogno del miglior Gudmundsson (gol o assist al 46%), l’islandese è mancato davvero per troppo tempo - per motivi diversi - in questa stagione a Palladino. All’andata Karol Swiderski ci ha messo solo cinque minuti a sbloccare l’incontro e la difesa viola farà bene a marcarlo con attenzione. Una rete dell’ex Verona al “Franchi” è proposta al 18%. Partita delicata al Franchi, non dovrebbero mancare contrasti e sanzioni disciplinari. Nelle fila del Panathinaikos occhi puntati sul difensore Tin Jedvaj. Secondo gli esperti SisalTipster, un cartellino (giallo o rosso) all’ex difensore della Roma vale un 33%.