Pronostico Eintracht-Ajax, serve la vittoria agli olandesi dopo l'1-2 dell'andata

Un palo al secondo minuto e la rete del vantaggio al decimo sembravano voler indirizzare chiaramente la partita in favore dell’ Ajax . E invece, sette giorni fa alla Johan Crujiff Arena, l’ Eintracht si è rimesso in moto e ha prima pareggiato (poco prima della mezz’ora di gioco) e poi superato gli olandesi (al 70’) tornando a Francoforte con una vittoria (2-1) di misura ma preziosa.

Esito Goal: ecco la migliore quota

Un successo che però non fa che rendere più avvincente il loro retour match di Europa League di oggi. Già ad Amsterdam non erano mancate le conclusioni, i tiri nello specchio della porta, i calci d’angolo e adesso, con un risultato ancora in bilico (e da recuperare, per quanto riguarda i “Lancieri”) di sicuro le emozioni e le reti alla Deutsche Bank Arena non dovrebbero mancare. L’Ajax, in Eredivisie, è primo in classifica con largo margine di vantaggio (8 punti) sul Psv secondo. Viene da una striscia di dieci vittorie consecutive e, solo in campionato, ha realizzato 53 reti incassandone 18. L’Eintracht, al contrario, in Bundesliga sembra avere un po’ mollato. A lungo a contatto con le prime due è scivolato adesso al quarto posto a undici lunghezze di distanza dal Leverkusen secondo.

Le ultime tre uscite sono state un disastro (tre ko di cui due interni di fila) visto che, a fronte di 2 reti messe a segno, ne ha subìte addirittura 10. In totale però, considerando soltanto il campionato, vanta un bottino di 51 reti all’attivo contro 39 al passivo. La posta in palio stasera è altissima ed entrambe le squadre possono staccare il biglietto per i quarti. Il “Goal” sembra davvero l’esito in grado di offrire le maggiori garanzie: 1.57 l'offerta del bookmaker Cplay, Zona Gioco si ferma a 1.55 e Planetwin a 1.53.