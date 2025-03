Pronostico Athletic Bilbao-Roma, quote scommesse e consigli su cosa giocare

Tutto nella ripresa. L’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Athletic Bilbao e ha regalato quasi tutte le emozioni nei secondi 45’ di gioco. Dopo 5 minuti dall’intervallo i baschi sono andati in rete ma il vantaggio è durato pochissimo (i giallorossi hanno pareggiato al 56’). La gara è rimasta in equilibrio fino ai due episodi che, nel finale, l’hanno decisa. Prima l’Athletic (all’85’) è rimasto in dieci e poi al 93’ la Roma ha realizzato, con Shomurodov , il gol vittoria che gli permette di affrontare il match di ritorno di oggi, nell’infuocato San Mames, avendo due risultati utili a disposizione.

Under 2,5 oppure Over?

L’Athletic in campionato, dove ha realizzato 45 reti in 27 partite incassandone 24, occupa la quarta posizione. In quest’ambito è importante notare che in casa (14 incontri) di reti ne ha messe a segno 27 subendone soltanto 9. Restando in ottica campionato la Roma risponde però con una striscia di 12 risultati utili consecutivi (3 pareggi e 9 vittorie) che diventano 16 se si aggiungono le ultime 3 vittorie e il pareggio (1-1 a Oporto) di questa Europa League.

Nelle 14 trasferte di Serie A l’undici di Claudio Ranieri ha collezionato ben 10 esiti Under 2,5 che diventano 14 se si aggiungono anche le trasferte europee (l’unico Over 2,5 è arrivato dal 2-2 in casa del Tottenham). Un esito (l’Under 2,5) che potrebbe andar bene anche a Bilbao: quota 1.74 su Cplay, 1.72 su Betsson e Netwin.