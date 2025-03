Pronostico Nizza-Auxerre, ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Il venerdì è giornata di anticipi anche per la Ligue 1. Per questa occasione ci si sposta in Costa Azzurra, all’Allianz Riviera, dove il Nizza riceve l’Auxerre. Basta dare un’occhiata alla classifica per verificare come i punti in palio siano fondamentali per la formazione di casa e lo siano un po’ meno per la formazione ospite.