St. Pauli-Hoffenheim, il pronostico: è ora di "cambiare"

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Il St.Pauli, quart’ultimo in classifica, è però il primo incontrastato nella graduatoria degli Under 2,5. Finora ne ha collezionati 18 e viene da 6 di questi esiti consecutivi e addirittura da 11 nelle ultime 12 partite. L’Hoffenheim gradisce invece un po’ di più l’Over 2,5 e allora per il St.Pauli è forse ora di cambiare. L'Over 2,5 vale 2.03 per Cplay, 2 per Bwin e Zona Gioco.

Da segnalare che il St Pauli ha racimolato due soli punti nelle ultime sei giornate, l'Hoffenheim invece ha vinto le ultime due trasferte contro Werder Brema e Bochum. Per chi ritiene opportuno puntare sulla doppia chance X2, l'offerta di Snai e Bwin è pari a 1.60, si sale a 1.65 su William Hill.