Pronostico Milan-Como, tra Conceiçao e Fabregas ci scappa il "Ribaltone"? Occhio alle quote

Milan-Como, ecco gli esiti da tenere d'occhio

La squadra di Fabregas continua a lasciare punti per strada, lo ha fatto di recente contro il Venezia (1-1) e anche all’andata contro il Diavolo, capace di ribaltare l’iniziale vantaggio lariano firmato Diao. Anche il Milan ha alle spalle un “Ribaltone”: a Lecce i rossoneri hanno vinto 3-2 dopo essere andati sotto per 0-2. L'ipotesi che in Milan-Como una delle due squadre vinca il match in rimonta vale 6.40 per Cplay, 6.50 per Sisal e 6.20 per Elabet.

Difese poco affidabili, il che dovrebbe favorire lo spettacolo. L'Over 2,5 è quotato a 1.72 da Cplay e Begamestar, a 1.71 da Netwin e a 1.70 da Zona Gioco. Anche la prima frazione potrebbe essere "frizzante", occhi puntati sull'Over 1,5 primo tempo che si è visto solo una volta nelle ultime 11 partite giocate dai rossoneri: quota 2.45 su Cplay e Begamestar, 2.40 su Eurobet.