Lipsia-Dortmund, motivazioni e fattore campo spingono il pronostico dalla parte dei "Rot Bullen"

In un’altra stagione la sfida tra Lipsia e Borussia Dortmund, in programma oggi alle 18.30, sarebbe stato il big match di giornata ma a questo punto gli unici ad aver qualche motivazione in più sono i “Rot Bullen” che si trovano ai margini delle posizioni che valgono l’Europa e hanno bisogno di punti se vogliono alimentare le speranze di giocare una competizione continentale il prossimo anno.