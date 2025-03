Lecco-Vicenza, chi vincerà? Ecco il parere dei bookmaker

La promozione diretta nel torneo cadetto, nel girone A della Serie C , è un verdetto che ancora non è stato emesso. Al Padova capolista fa continuamente seguito la rincorsa del Vicenza che adesso si trova a -2 dalla vetta e ha scavato una voragine tra sé e tutte le altre che seguono.

Vince il Vicenza? Ecco la migliore quota per il segno "2"

I biancorossi stasera sono ospiti del Lecco che, a guardare la classifica, non se la passa troppo bene. E’ di poco lontano dal quint’ultimo posto (e dunque dagli spareggi retrocessione) e avrebbe bisogno di punti per continuare ad alimentare speranze di salvezza. Doveroso sottolineare come il Lecco faccia registrare il quinto miglior rendimento casalingo tra tutte le partecipanti al campionato (ha conquistato davanti al suo pubblico ben 28 punti) ma, se si guarda al cammino in trasferta, il Vicenza è secondo dietro soltanto al Padova (esattamente come in classifica).

L’ultima “fuori” per i veneti si è chiusa con un pareggio e adesso, se si vuol provare a tenere il passo della capolista sperando di agganciarla o superarla non appena dovesse inciampare, è necessario tornare dalla trasferta di stasera con i tre punti. Il Vicenza vanta la miglior difesa del torneo (solo 16 reti incassate, 2 in meno anche della prima della classe) e le chances di vittoria ci sono, eccome. Il segno “2” è quello che si lascia preferire: si trova a 1.75 su Cplay e Begamestar, a 1.72 su Bwin e a 1.60 su Snai.