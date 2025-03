Pronostico Entella-Sestri Levante, un paio di esiti vanno tenuti d'occhio

Se nel girone A della Serie C la promozione diretta in B è un discorso a due ancora apertissimo, anche nel girone B ci si trova davanti alla medesima situazione.

Vince l'Entella? Ecco le quote

Cambiano le squadre (qui ci sono Entella e Ternana) ma non cambia il distacco che i liguri (primi) hanno sugli umbri (secondi). Sono due punti di differenza che rendono avvincente il campionato con una sfida a distanza che potrebbe durare fino alla fine.

Stasera il compito più agevole sembra spettare, almeno sulla carta, all’Entella che riceve il Sestri Levante che combatte ormai un’unica battaglia: salvarsi dalla retrocessione diretta oppure disputare i playout.

Il segno “1” non si discute, il “NoGoal” ci potrebbe stare. La vittoria dell'Entella è offerta a 1.31 da Cplay, a 1.30 da Snai e a 1.28 da Zona Gioco. Il NoGoal vale 1.43 per Cplay, 1.42 per Bwin e 1.41 per Zona Gioco.