Austria-Serbia, le quote sorridono ad Arnautovic e compagni

Chi vince? Un indizio arriva dall'ultimo precedente

Le due nazionali vantano un precedente abbastanza recente anche se, nel giugno 2024, si trattava di una amichevole. In quella occasione gli austriaci si imposero per 2-1 e questo risultato potrebbe fornire una indicazione di massima anche per la partita di andata n programma dopodomani.

L’undici di Belgrado, si diceva all’inizio, ha chiuso al terzo posto la sua fase a gironi. Un terzo posto arrivato con una sola vittoria all’attivo (2-0 alla Svizzera) a cui hanno fatto da contorno 3 pareggi e 2 sconfitte (contro Danimarca e Spagna). La nazionale slava, in 6 gare, è riuscita a mettere a segno soltanto 3 reti (il bottino più basso dell’intera League A) incassandone 6.L’Austria, che nella sua fase a gironi ha perso (1-2) soltanto contro la Norvegia di Haaland, prima nel gruppo, di reti ne ha realizzate addirittura 14 subendone 5.

In accordo con le quote, alla fine, il primo round sembra alla portata di Arnautovic e compagni con il segno “1” che si lascia nettamente preferire: quota 1.81 su Cplay, 1.73 su Snai e 1.72 su Zona Gioco.