Vittoria per 2-1 in Inghilterra e sconfitta per 3-0 in casa. I risultati degli scontri diretti hanno fatto la differenza condannando la Grecia al secondo posto nel gruppo 2 della League B (l’Inghilterra, prima, è stata promossa direttamente nella League A).

Segnano entrambe? Ecco la migliore quota per l'esito Goal

La nazionale ellenica dovrà dunque affrontare la Scozia (terza nel gruppo 1 della Top League) in una sfida dall’esito finale assai incerto. La Scozia ha iniziato in maniera pessima il cammino nella sua fase a gironi (3 ko di fila) ma ha poi recuperato conquistando un pareggio e 2 vittorie. In totale soltanto un punto in meno rispetto alla Croazia che, seconda, andrà a giocarsi i quarti di finale.

Entrambe le nazionali sono andate in rete in 5 delle 6 gare disputate, in questi primi 90 minuti può scapparci il “Goal”: a 1.98 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.95 invece su Bwin.