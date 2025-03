La Turchia di Yildiz batte l'Ungheria? Le quote dicono...

Poteva tranquillamente essere già promossa alla League A ma la Turchia ha pensato bene, nell’ultimo impegno della fase a gironi, di perdere in Montenegro per 3-1. Una sconfitta (che ha coinciso con l’unica vittoria della nazionale montenegrina arrivata dopo 5 ko di fila) grazie alla quale il Galles ha vinto il girone con un solo punto di vantaggio costringendo adesso l’undici della mezzaluna allo spareggio con l’Ungheria, terza classificata nel gruppo 3 della League A.

Comparazione quote: segno "1"

I magiari nel loro girone hanno vinto una volta soltanto (2-0 in Bosnia Erzegovina) mentre, per il resto, hanno collezionato 3 pareggi e 2 sconfitte. Sempre l’Ungheria, nelle 6 partite di questa manifestazione, ha realizzato 4 reti incassandone 11. La Turchia, che ha vinto 3 delle sue gare nella fase a gironi, ne ha pareggiate 2 e ha perso solo quella di cui si diceva all’inizio, in queste 6 esibizioni ha messo a segno 9 reti subendone 6.

Restando in tema di reti vale la pena sottolineare che l’Ungheria, nelle tre trasferte effettuate, ha fatto registrare soltanto 2 gol, esattamente quelli che gli hanno consentito di vincere in Bosnia. Poi ha perso 5-0 in Germania e 4-0 in Olanda. Certo la Turchia non è né la Germania né l’Olanda ma, carta alla mano, sembra in grado di poter prevalere in questo match d’andata.

Il segno “1” permetterebbe, ovviamente, di affrontare il retour match con una maggiore tranquillità. Il successo di Yildiz e compagni è offerto a 1.80 da Cplay, a 1.75 da Elabet e a 1.73 da Eurobet.