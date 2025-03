Pronostico Ucraina-Belgio, che sfida tra Dovbyk e Lukaku

Soltanto quattro punti in sei partite. Era da un po’ di tempo che il Belgio non faceva registrare un rendimento così modesto in una competizione internazionale. Quattro punti che hanno relegato i “Diavoli Rossi” al terzo posto del gruppo 2 della League A di Nations League (dietro Francia e Italia) costringendoli, domani, allo spareggio con l’ Ucraina per restare nel lotto di squadre più prestigioso di di questo torneo.

Belgio da "2" ma occhio ad un altro esito

L’Ucraina, inserita nel gruppo 1 della League B, si è dovuta accontentare della piazza d’onore (alle spalle della Repubblica Ceca) lasciando a Georgia e Albania le ultime due posizioni del girone. Diviso in maniera assolutamente equa il rendimento di Dovbyk e compagni con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. In equilibrio anche il computo complessivo delle reti con 8 gol all’attivo e 8 al passivo. Si diceva all’inizio del Belgio. In 6 partite giocate ha battuto soltanto Israele all’esordio collezionando, per il resto, un pareggio e 4 ko. Soltanto 6 le reti messe a segno e 9 quelle incassate.

Il match di andata si giocherà, ovviamente, in campo neutro e, sulla carta, sarà proprio il Belgio a partire con i favori del pronostico (anche le quote sembrano pensarla allo stesso modo). Il “Goal” paga più o meno come il “2”, potrebbe rappresentare un’ottima alternativa: almeno una rete per parte si gioca a 1.84 su Cplay, 1.80 su Bet365 e 1.75 su Planetwin.