Pronostico Danimarca-Portogallo, vincono le difese? Cosa dicono le quote

Precedenti, quote e pronostico

La nazionale danese, considerando tutte le otto qualificate ai quarti, è quella che ha realizzato meno reti (7 in tutto) ma può anche proporre la miglior difesa tra le quattro seconde arrivate (solo 5 reti al passivo). Il Portogallo vanta lo stesso numero di reti subìte (5) ma di gol fatti ne ha ben 13 all’attivo. Eriksen e compagni avevano iniziato benissimo la fase “a gironi” battendo, in casa, prima la Svizzera e poi la Serbia ma sono poi crollati mettendo insieme soltanto 2 punti nelle 4 esibizioni successive. La formazione lusitana ha invece chiuso imbattuta il suo girone (4 vittorie e 2 pareggi) lasciando la Croazia, seconda, a 6 lunghezze di distanza.

Le due nazionali, per la cronaca, non si incontrano da tempo. Dopo la finale di Euro2012 vinta dal Portogallo per 3-2 (rete decisiva all’87’) si sono incontrate di nuovo nelle qualificazioni all’Europeo successivo (doppia vittoria del Portogallo per 1-0) regalando 2 Under 2,5. Un esito che potrebbe andar bene anche stasera: quota 1.73 su Cplay, 1.72 su Bwin e 1.71 su Zona Gioco.