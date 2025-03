Pronostico Croazia-Francia, Goal o No Goal? Uno sguardo ai numeri

Uno sguardo ai numeri

La Francia, tra le quattro vincitrici di ogni girone, è la squadra che segnato meno gol (12) e ne ha incassati di più (6). La Croazia, tra le quattro che hanno conquistato la piazza d’onore di ciascun gruppo, è quella che ha più reti al passivo (8 a pari merito con l’Italia) e che ha il secondo peggior attacco (8 reti all’attivo, solo uno in più della Danimarca che ne ha messi a segno 7).

La nazionale transalpina, nelle tre trasferte effettuate, ha sempre vinto e, di conseguenza, è sempre andata a segno almeno una volta. L’undici slavo in casa ha chiuso imbattuto mettendo insieme 2 vittorie e un pareggio realizzando sempre almeno una rete. Se questa tendenza dovesse essere rispettata allora nel match di stasera si potrebbe guardare tranquillamente in direzione del “Goal”. Una ipotesi che non sarebbe proprio una cattiva idea visto che, nelle edizioni della Nations League 2020 e 2022, le due nazionali si sono affrontate 4 volte regalando 3 di questi esiti (“Bleus” vittoriosi 4-2 e2-1 nel 2020 più un 1-1 il 6 giugno 2022) e un solo colpo a vuoto (l’1-0 per la Croazia a Parigi il 13 giugno 2022). Almeno una rete per parte vale 1.77 per Cplay, 1.75 per Bwin e 1.73 per William Hill.