Uruguay-Argentina, chi vince? Occhi puntati anche sui cartellini

Se in Europa le qualificazioni ai Mondiali del 2026 prendono il via in questi giorni, in Sudamerica si gioca già da un pezzo. La 13ª giornata regala una sfida affascinante come Uruguay-Argentina , il fischio d'inizio è previsto per stanotte alle 00.30 (ora italiana).

Precedenti e quote

Come se non bastasse la rivalità tra le due nazionali (e i rispettivi tifosi), ci si mette anche la classifica ad aggiungere ancora più pepe. Finora nessuno ha fatto meglio dell’Albiceleste, che in dodici partite ha fatto registrare otto vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Meglio di tutti soprattutto se si considerano le cifre relative ai gol fatti: 21 quelli realizzati da Julian Alvarez e compagni, 17 invece quelli dell’Uruguay che di punti ne ha 20.

I punti in palio, guardando la classifica delle “Eliminatorias”, contano di più per l’Uruguay visto che, vale la pena ricordarlo, si qualificano direttamente alla fase finale dei Mondiali le prime 6 e sono diverse le nazionali (nel giro di pochi punti) a poter competere per questo obiettivo.

Nel suo percorso casalingo l’Uruguay è stato quasi impeccabile: quattro vittorie e due pareggi (zero sconfitte), undici gol segnati e tre subìti. L’Argentina invece ha spremuto un solo punticino dalle trasferte giocate contro Colombia (1-2), Venezuela (1-1) e Paraguay (1-2). Oltre a questo, merita risalto il fatto che l’Uruguay abbia battuto 2-0 l’Argentina durante queste qualificazioni (novembre 2023). Il fattore campo potrebbe dare una mano a Valverde e compagni, che nelle stime dei bookmaker partono leggermente favoriti rispetto ai rivali. Negli ultimi quattro precedenti tra le due nazionali, almeno una di loro non ha segnato. Il No Goal, in continuità con la “tradizione”, vale 1.61 per Cplay e Betsson, 1.60 per Bwin.

Cartellino a Paredes? Ecco quanto vale

Senza Messi, Dybala e (ultimo) Lautaro, tutti infortunati, l’Argentina ha comunque tanta qualità in organico per battere l’Uruguay. Oltre alla qualità, l’Albiceleste dispone di elementi di temperamento come Otamendi, Pezzella, Paredes e non solo. Occhio a questi tre candidati in chiave “Cartellino”. Per i bookmaker, la possibilità che uno di loro (compreso il centrocampista della Roma quindi) riceva una sanzione disciplinare durante il match vale circa 3 volte la posta. In fatto di “Garra” e temperamento l’Uruguay risponde a tono con diversi elementi di spicco, come Josè Gimenez, Bentancur (ex Juve) e Nahitan Nandez. Anche per loro, la quota-cartellino oscilla tra 2.75 e 3. Da verificare chiaramente la loro presenza in campo e anche dei loro (eventuali) sostituti visto che anche a loro si può applicare la scommessa sui cartellini.