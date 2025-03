Pronostico Inghilterra-Albania, debutto ok o flop per Tuchel? Cosa dicono le quote

Quote a senso unico: Inghilterra favoritissima

Per il tedesco si tratta del primo incarico da commissario tecnico, l’Inghilterra nelle intenzioni del nuovo Ct dovrà essere “bella da vedere”. Oltre che, chiaramente, vincente. Già, perchè la nazionale di Sua Maestà non vince un trofeo da quasi 60 anni, pur avendolo sfiorato a più riprese (alias, Europei) negli ultimi anni. Il primo step del percorso che conduce fino alla fase finale della kermesse iridata del 2026 inizia contro l’Albania di Sylvinho. Subito dunque l’avversario più forte sulla strada di Asllani e compagni, che hanno chiuso al quarto e ultimo posto (che vuol dire “retrocessione” in una Lega inferiore) l’ultima edizione della Nations League. L’Albania in quel girone (con Georgia, Ucraina e Repubblica Ceca) ha segnato 4 reti in 6 partite.

Le cose non erano andate meglio agli Europei del 2024, quando l’Albania uscì al termine dalla fase a gironi con un solo punto (ottenuto contro la Croazia) in tre partite. Meglio è andata l’Inghilterra targata Carsley in Nations League: 5 vittorie e un ko, contro la Grecia, e promozione in Lega A. L’ultima volta che Inghilterra e Albania si sono affrontate (novembre 2021) non c’è stata storia: 5-0 per i Leoni, con tripletta di Kane, capitano del nuovo corso griffato Tuchel. Anche in questa occasione, sulla carta e per le quote, non sembra esserci storia. La vittoria dell’Inghilterra è offerta a 1.15 mentre per il ”2” l’offerta oscilla tra 15 e 20 volte la posta.

Inghilterra vincente con almeno 2 reti di scarto? L’1 handicap vale 1.47 per Cplay e Begamestar, 1.45 per Zona Gioco e 1.43 per Lottomatica.

Rashford, ritorno con "gol o assist"?

Tra le fila dei convocati inglesi va segnalato il ritorno (dopo un anno di assenza) di Marcus Rashford. Altro ritorno quello di Jordan Henderson mentre per Burn (Newcastle) e Lewis-Skelly (Arsenal) si tratta di una prima volta. In tanti vogliono ben figurare e cercheranno quindi di mettersi in mostra con gol o assist. Secondo i bookmaker Marcus Rashford ha ottime possibilità di riuscirci, tanto che l’opzione “gol o assist” della punta dell’Aston Villa (in prestito dal Man United) è in lavagna a 1.80. Uno dei più accreditati, oltre a Kane, è Phil Foden: a 1.70 l’ipotesi che inciderà con gol o assist nel match. Vita dura per l’Albania a Londra, uno dei pochi che merita considerazione è Armando Broja (5.50). Punta albanese che conosce bene l’Inghilterra visto che milita nell’Everton.