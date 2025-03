Diciotto punti in sei partite e media di tre gol realizzati a incontro. Numeri di tutto rispetto per la Romania , che ha potuto così traslocare dalla Lega C alla Lega B di Nations League . In precedenza, la nazionale di Lucescu aveva salutato l’ultima edizione degli Europei perdendo agli ottavi di finale contro l’Olanda. Un curriculum dignitoso per la Romania, pronta a fare il suo esordio nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 (gruppo H).

Man contro Dzeko: ecco chi vince per i bookie

Lo stesso non si può dire della Bosnia, nazionale che non vince un match da ottobre 2023: da lì in poi, due pareggi e ben dieci sconfitte. La selezione di Sergej Barbarez proverà a invertire la rotta all’Arena Nationala di Bucarest, match che si disputerà a porte chiuse come conseguenza dei disordini avvenuti durante il match Romania-Kosovo di Nations League. Sempre in Nations League, nei mesi di giugno e settembre 2022, sono andati in scena gli scontri diretti più recenti tra le due nazionali. In quell’occasione si registrò un successo per parte, di misura quello bosniaco (1-0), più rotondo quello rumeno: 4-1, con gol della bandiera ospite di Edin Dzeko. L’ex attaccante della Roma continua ad essere il leader, tecnico e carismatico, di una nazionale che può contare anche sull’esperienza dell’atalantino Kolasinac.

Per quanto detto in precedenza sui risultati delle due nazionali, la Romania parte con i favori del pronostico. La vittoria di Dennis Man e compagni è offerta a 1.80 da Cplay, a 1.77 da Snai e a 1.72 da Sisal. Decisamente meno accreditata quella bosniaca, che vale 5 per Bet365 e Sisal, 4.80 per Zona Gioco.

L’assenza del pubblico in questo caso rappresenta uno svantaggio per la squadra di casa, la Romania, e chissà che in generale lo spettacolo non possa risentirne. I bookie propendono per un match con massimo due reti totali, ipotesi a 1.70 sulle lavagne di GoldBet, Lottomatica e Betsson.