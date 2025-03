Serie C girone B, Ternana favorita nel derby umbro. E l'Entella...

Vietato fermarsi. Nella 33ª giornata del girone B di Serie C la Ternana cerca i tre punti per restare agganciata all’ Entella , capolista del campionato con due lunghezze di vantaggio sugli umbri (penalizzati, vale la pena ricordarlo, di 2 punti).

Chi vince il derby umbro? Bookie convinti

Al Liberati arriva il Perugia, che in casa sta andando forte mentre in trasferta ha vinto solo una volta: ad Ascoli, era la 10ª giornata. Nel derby umbro il segno 1 sembra imprescindibile, dello stesso avviso anche i bookmaker: la vittoria di bomber Cicerelli e compagni è offerta a 1.58 da Cplay, a 1.57 da William Hill e a 1.55 da Snai. in alternativa piace il Multigol Casa 2-3: a 2.03 su Cplay e Begamestar, a 2.10 su Elabet.

Una combo per Gubbio-Entella

L’Entella è di scena a Gubbio, contro una formazione che, al pari dei liguri, gradisce l’Under 2,5. La Virtus è reduce dal poker rifilato al Sestri Levante e non lascia intravedere segni di debolezza: X2+Under 3,5 da provare. Una combo valutata 1.44 da Cplay e Begamestar, offerta che scende a 1.35 su Eurobet.