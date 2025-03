Pronostico Benevento-Picerno, il segno 1 per interrompere il "digiuno"

Girone C di Serie C , oltre ad Avellino-Potenza stasera (ore 20.30) è in programma un altro posticipo che, a guardarlo bene, vede favorita la squadra di casa.

Vince il Benevento? Ecco quanto paga il segno "1"

Il Benevento, infatti, ospita il Picerno in un match tra due formazioni che lottano per un posto negli spareggi promozione. I giallorossi hanno 5 punti in più rispetto ai loro avversari ma devono fare i conti con un rendimento recente molto particolare.

Il Benevento non vince da 10 giornate consecutive nell’arco delle quali ha collezionato 8 pareggi e 2 sconfitte (entrambe in trasferta). L’ultima vittoria dei campani risale al 5 gennaio di quest’anno (3-2 casalingo al Catania).

Un successo che attende di essere ripetuto e, probabilmente, questa potrebbe essere l’occasione giusta.

In linea con le quote l’1 sembra poterci stare: vale 1.62 per Cplay, 1.60 per William Hill, 1.54 per Zona Gioco.