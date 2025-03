Pronostico Inghilterra-Lettonia, ecco un esito dalla quota interessante  

Quanti gol a Wembley? La migliore quota per l'Over 3,5

A un esordio semplice fa seguito un altro impegno ancora più semplice. Stasera, infatti, a Wembley va in onda la seconda gara valida per le qualificazioni mondiali e, dopo l’Albania, stavolta tocca alla Lettonia.

Il dubbio sull’esito del match ovviamente non c’è (per le quote il segno “1” permette, quasi, di riprendere solo la giocata), quello che si può provare a individuare è un esito che sia in grado di regalare un premio almeno un po’ più elevato.

Aggiungendo al segno 1 un handicap di 3 reti (tutto sommato possibile) già si ragiona visto che la quota comincia a sfiorare il doppio della posta. Lo stesso vale per l’Over 3,5 che Cplay e Begamestar offrono a 1.60, contro l'1.54 di Zona Gioco.