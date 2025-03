Come finisce Argentina-Brasile? Un "indizio" arriva dai precedenti

Non è un classico , è di più. Si rinnova in queste qualificazioni per il Mondiale 2026 la sfida tra Argentina e Brasile con l’ Albiceleste che, vincendo in Uruguay qualche giorno fa (1-0), ha già ipotecato il biglietto per Canada, Stati Uniti e Messico.

Quante reti a Buenos Aires? Ecco il consiglio

La nazionale allenata da Scaloni guida il girone sudamericano con 28 punti, sette in più rispetto all’undici carioca che ha fin qui perso ben quattro partite (in Uruguay, Colombia e Paraguay più l’andata di questo match, in casa, 0-1 con l’Argentina).

Anche Otamendi e compagni hanno tre ko all’attivo. Anche loro hanno perso in Paraguay e Colombia a cui va aggiunto lo 0-2 casalingo per mano dell’Uruguay. L’Argentina ha fin qui realizzato 22 reti in 13 partite disputate incassandone 7 mentre il Brasile risponde con 19 reti all’attivo e 12 al passivo.

Quello che però più colpisce sono i precedenti tra queste due nazionali visto che, a partire dal 2017, argentini e brasiliani si sono affrontati sette volte e sempre il risultato finale è stato striminzito, con al massimo due reti (soltanto una volta 2-0 per il Brasile, nel 2019, in Copa America). Per il resto uno 0-0 e cinque 1-0 (uno a favore dei gialloverdi e gli altri quattro a favore dell’undici di Buenos Aires).

Con questi precedenti (e con i numeri di queste tornate di qualificazione ai mondiali 2026) anche per il match in programma questa notte è l’Under 2,5 l’esito che si lascia nettamente preferire. Dello stesso avviso sono anche i bookmaker; Cplay, Begamestar, Lottomatica e Bwin: per ciascuno di loro, un match con massimo due reti totali vale quota 1.40.