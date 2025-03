Pronostico Psv-Ajax, per i bookie Bosz batte Farioli ma...

Mancano otto giornate al termine della Eredivisie 2024/25 e, con 24 punti in palio, tutto può ancora succedere. Fatto sta che a questo punto del campionato , e vista la situazione in vetta alla classifica, Psv-Ajax vale davvero tantissimo. La sfida al vertice del massimo campionato olandese si gioca domenica 30 marzo alle 14.30, al " Philips Stadion " di Eindhoven.

Per le quote Bosz batte Farioli ma...

La squadra di Farioli comanda con 64 punti, 6 in più di un Psv che prima della sosta era tornato a vincere due gare di fila: in Eredivisie non gli riusciva addirittura da dicembre.

E dire che, per come era iniziata la stagione, l'undici di Bosz sembrava lanciato verso un comodo trionfo: 15 successi e 2 ko nel girone d’andata. Poi è iniziato il tracollo e, di contro, l’Ajax dalla 16ª in poi è decollato: 10 vittorie e un pareggio, l’ultimo per 2-2, contro l’AZ. Così facendo il Psv ha potuto recuperare due lunghezze e far sì che si possa ancora parlare di scontro diretto per il titolo.

In casa Perisic e compagni hanno messo insieme 10 successi e 3 pareggi, segnando 42 reti (miglior attacco casalingo) e subendone 11. L’Ajax ha in scia cinque vittorie esterne di fila, tutte accompagnate dal clean sheet. L’ultimo ko lontano da Amsterdam risale all’8 dicembre, 1-2 contro una squadra di livello come l’AZ (bestia nera stagionale dei Lancieri).

Il pronostico sorride al Psv, che ha un’occasione irripetibile per accorciare le distanze. Non male l’esito Goal: a 1.53 su Cplay, 1.52 su Bwin e 1.49 su Planetwin.

Per alzare un po’ la quota lo si può legare in combo con l’Over 2,5, opzione che giocata singolarmente invece paga 1.48 su Cplay e Begamestar, 1.47 su Zona Gioco.