Il pronostico di Cremonese-Cittadella: playoff contro salvezza

Sabato alle 17.15, in Serie B, va in scena Cremonese-Cittadella. Un altro incontro, al pari di Cosenza-Pisa, tra chi sta in alto e chi invece più in basso. I grigiorossi sono quarti e puntano a staccare il biglietto per le semifinali playoff mentre i veneti sono soltanto una lunghezza più su rispetto ai playout.