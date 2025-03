Pronostico Real Madrid-Leganes: quote e consigli sul "parziale/finale" e...

Real Madrid 60 punti e in corsa per il titolo di campione di Spagna, Leganes più giù a 27, in lotta per non retrocedere. Match sulla carta a senso unico quello che andrà in scena sabato sera alle 21, a casa di Carlo Ancelotti .

Quanti gol segna il Real? Occhio all'insolito "digiuno"

Tredici partite de LaLiga giocate al Bernabeu, 11 vittorie e in 8 di queste (le ultime 8) il segno “1” è sempre stato presente non solo al 90’ ma anche al 45’. In questa particolare statistica sembra cascarci anche il Leganes che ha perso 6 volte in trasferta e in metà di queste era sotto anche a metà gara (accoppiata parziale/finale 1/1).

Con 59 reti realizzate Mbappè e compagni hanno più che doppiato l’attacco avversario: solo 26 le reti messe a segno dal Leganes che di reti ne ha anche 43 al passivo (contro le 27 del Real).

Con questi numeri il segno “1” non sembra in discussione ma, probabilmente, meglio se ben accompagnato anche dall’1 al 45’. Tradotto, occhi puntati sul parziale/finale 1/1: si gioca a 1.44 su StarYes e Cplay, 1.45 su Zona Gioco e Sisal.

Fa specie che una squadra ricca di campioni come il Real non sia riuscita a segnare più di due reti in ciascuna delle ultime sette partite di campionato. Che sia la volta buona per interrompere il "digiuno"? Possibile. Occhi puntati dunque sull’Over 2,5 Casa, offerto a 1.63 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Sisal.