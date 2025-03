Betis, contro il Siviglia va infranto un tabù: il pronostico del derby andaluso

Vince il Betis? La quota è interessante

Una stracittadina probabilmente più sentita in questa occasione dal Betis che è in lotta con il Villarreal per un posto o in Europa League o in Conference League (e la differenza c’è, eccome). Il Siviglia non ha più troppe ambizioni e non ha neanche troppe preoccupazioni (talvolta questa situazione è un punto a favore) ma per il Betis c’è anche da “vendicare” il ko (0-1) dell’andata. Inoltre, i bianconerdi non vincono un derby in campionato addirittura dal settembre 2018.

In soccorso del Betis viene anche la striscia di 5 vittorie di fila fatta registrare nelle ultime 5 esibizioni (e mai vista prima in stagione) senza contare che nelle 14 gare casalinghe fin qui disputate i biancoverdi sono sempre stati capaci di realizzare almeno una rete.

In un derby tutto può sempre accadere ma, dovendo scegliere, qui, in linea con le quote, è il segno “1” (assente, strano ma vero, nelle ultime dieci partite giocate dal Siviglia) che intriga di più. Il successo del Betis è proposto a 1.97 da Cplay, a 1.95 da Elabet e a 1.88 da Eurobet.