Atletico Madrid, vietato sbagliare (ancora) contro l'Espanyol: ecco il pronostico

Una sola vittoria in cinque giornate (a cavallo tra la numero 20 e la numero 24) aveva fatto rallentare la cavalcata dell’ Atletico Madrid . Una cavalcata che sembrava essere ripresa grazie al doppio successo su Valencia e Athletic Bilbao ma che invece, si è rivelata un flop dopo il doppio capitombolo rimediato nelle ultime due esibizioni (1-2 sul campo del Getafe e 2-4 in casa contro il Barcellona).

Pronostico indirizzato verso il "2"

Due sconfitte che hanno fatto perdere al Cholo Simeone il contatto con le prime due della classe costringendolo adesso a sperare in qualche passo falso delle avversarie per tornare a respirare l’aria della vetta.

Il tentativo di rincorsa parte dalla trasferta di dopodomani a Barcellona sul campo dell’Espanyol che, classifica alla mano, si trova pericolosamente a ridosso delle terz’ultime e, in caso di ko, rischierebbe di essere risucchiato in pieno nel vortice della zona retrocessione. Occhio però: l'Espanyol non perde in casa, in campionato, addirittura dal 25 ottobre!

Il fatto che entrambe le squadre abbiano assoluta necessità di punti rende questo match ancora più avvincente e incerto, anche se il divario tra Atletico e Espanyol è vistoso e fa pendere i favori del pronostico verso il segno “2”: a 1.55 su Cplay, Begamestar, Sisal e StarYes.

Sia madridisti che catalani prediligono l’Under 2,5 (l’Espanyol ne ha collezionati fin qui 15 di cui 8 in casa mentre l’Atletico ne ha 17 all’attivo di cui 7 in trasferta) per cui o da solo o in compagnia (del “2”) è questo l’esito che sembra meritare di più una presa in considerazione. L'Under 2,5 è proposto a 1.65 da Cplay e StarYes, a 1.72 da Sisal.