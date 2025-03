Ligue 1, il turno si apre con Strasburgo-Lione: migliori quote e pronostico

In Ligue 1 è la volta di Strasburgo-Lione dove, con sei squadre comprese in 6 punti (dal 2° al 7° posto e Strasburgo e Lione sono al 7° e al 5°), ci si gioca non solo l’accesso a una competizione europea ma, soprattutto, si cerca di arrivare alla migliore competizione europea.

Comparazione quote: esito Goal

Entrambe le squadre vengono da 5 vittorie nelle ultime 6 giornate. Lo Strasburgo ha sempre realizzato almeno una rete in casa ad eccezione degli ultimi 2 pareggi interni (entrambi per 0-0) mentre l’OL in trasferta ha sempre segnato almeno una rete ad eccezione delle prime due gare esterne ad inizio campionato.

All’andata è finita 4-3 per il Lione e il Goal potrebbe farsi vedere anche in questa occasione. Almeno una rete per parte vale 1.53 per Cplay e Begamestar, 1.52 per Zona Gioco e 1.50 per BetFlag.