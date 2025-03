Vince lo Sheffield? Cosa dicono le quote

Tra Sheffield e Coventry ci sono ben 21 punti di differenza (80 contro 59) ma, soprattutto, ce ne sono soltanto due con il Burnley terzo che vuole provare a soffiare a una delle due capolista la promozione senza spareggi in Premier League (le prime due salgono, infatti, direttamente nella massima serie inglese, dalla terza alla sesta disputano i playoff per l’ultimo posto a disposizione).

Con questa situazione di classifica per lo Sheffield è fondamentale conquistare l’intera posta in palio. Finora ha realizzato 53 reti (di cui 27 in casa) e ne ha incassate 28 (di cui 14 in casa) mentre il Coventry di reti all’attivo ne ha 55 (21 in trasferta) e al passivo 48 (26 in trasferta).

All’andata (era novembre) la sfida si chiuse sul 2-2, stavolta è il segno “1” che si lascia preferire con il “Goal” in abbinamento o alternativa.

La vittoria dello Sheffield è offerta a 2.07 da Cplay, a 2.05 da BetFlag e Snai. Il Goal invece si gioca a 1.76 su Cplay, Netwin e Betsson.