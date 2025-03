Inter-Udinese, il pronostico: per Simone Inzaghi sono tre punti... d'oro

Inter in vantaggio al riposo? Ecco quanto paga l'1 primo tempo

I friulani hanno imposto il pareggio a squadre più quotate come Atalanta, Napoli e Lazio. Come se non bastasse, c'è anche il fardello delle assenze per Inzaghi: Bastoni (squalificato), più gli infortunati Lautaro Martinez e Dumfries. A far sorridere il tecnico piacentino c'è il ritorno di Federico Dimarco, che si è messo alle spalle l'infortunio patito col Napoli.

L'Udinese è avversario ostico ma che la capolista, a +3 sul Napoli (impegnato col Milan), ha le carte in regola per superare. L'Inter ha in scia sette vittorie consecutive al Meazza tra campionato e coppe ed è curioso rilevare come il suo ultimo "mezzo passo falso", 2-2 col Bologna, coincida con l'ultima occasione in cui, a Milano, i nerazzurri erano andati in vantaggio al riposo (2-1).

In sede di pronostico l'1 primo tempo potrebbe rivelarsi una scelta vincente: si gioca a 1.84 su Cplay e Begamestar, a 1.83 su Bwin.

Inter e Udinese hanno fatto registrare l'Under 2,5 in 4 delle ultime 5 giornate (altrettanti No Goal per i friulani). Secondo i bookmaker al Meazza tornerà protagonista l'Over 2,5, proposto a 1.71 da Cplay e Begamestar, a 1.68 invece da Bwin.