Fiorentina-Atalanta, Kean sfida la Dea: ecco il pronostico

Se non ci fosse Napoli-Milan , sarebbe il big match della 30ª giornata di Serie A . Fiorentina-Atalanta , in programma domenica al Franchi alle ore 15, vale tantissimo per Palladino e Gasperini ed è interessante anche per le statistiche che le due squadre mettono sul piatto. Ecco le più interessanti per i pronostici .

Atalanta, dopo 6 No Goal di fila...

Fiorentina e Atalanta non vogliono lasciare nulla di intentato: viola a meno 5 dal quarto posto, bergamaschi scivolati a -6 dall'Inter capolista dopo aver perso lo scontro diretto contro Simone Inzaghi e i suoi ragazzi.

Il dato che più salta all'occhio sono i 6 No Goal di fila inanellati dalla Dea, la migliore in Serie A per punti conquistati in trasferta. La Fiorentina a differenza dell'Atalanta va decisamente meglio in casa, dove ha vinto 9 sfide su 15. Da segnalare che i toscani non pareggiano da ben 9 turni e che, al pari di Lookman e soci, hanno centrato l'Over 2,5 in 17 partite su 29.

Il match promette almeno una rete per parte, l'esito Goal si può giocare a 1.75 su Cplay e Begamestar, a 1.68 su BetFlag e GoldBet. Nelle fila della Fiorentina occhi puntati sull'ex Gosens, che all'Atalanta ha avuto un rendimento pazzesco grazie alla "cura Gasperini". Gol o assist dell'esterno tedesco vale 3.75 per Sisal, 3.90 per Cplay e Begamestar.