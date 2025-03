Napoli-Milan,  Theo "alla Dimarco"? Pulisic-gol su rigore? Le scommesse speciali dei bookie

L'importanza di Napoli-Milan è sotto gli occhi di tutti. Antonio Conte non ha smesso (figurarsi) di credere nello scudetto , il Diavolo ha l'obbligo di inseguire fino alla fine l'obiettivo quarto posto . Sfida speciale, come speciali sono le scommesse aperte dai bookmaker . Eccone alcune.

Lukaku di testa, Theo su punizione: ecco le quote

All'andata Romelu Lukaku graffiò il Milan siglando il provvisorio 1-0, il belga ha nel mirino il gol numero 400 in carriera. Che possa arrivare con una delle specialità della casa, ovvero il colpo di testa? I bookie bancano a 12 una simile eventualità.

Per chi è ingolosito da quote ancora più alte, può lasciarsi intrigare dall'opzione "Theo Hernandez segna su punizione diretta": posta moltiplicata per 33 se il francese imiterà la prodezza di Federico Dimarco nella sfida Napoli-Inter.

Gol dalla panchina e Var

Quote più contenute ma comunque associate ad eventi che potrebbero verificarsi in un match come Napoli-Milan. Si parla di (almeno) un gol segnato da un giocatore entrato dalla panchina: a 2 su Cplay e Begamestar, 2.50 su Sisal.

L'importanza della gara potrebbe rendere necessario almeno un ricorso dell'arbitro al monitor Var: è proposto a 3.50 da Cplay e Begamestar, a 3 da Sisal.

Le quote per le sanzioni agli allenatori

Occhi puntati anche sugli allenatori, Conte e Conceiçao non sono esattamente tra i più "tranquilli" e allora chissà che non possano ricevere un'ammonizione: a 4 per Eurobet e Sisal, a 5 per Elabet. Offerta che oscilla tra 9 e 15 volte la posta, invece, per un'espulsione comminata a Conte e/o Conceiçao.

Pulisic flop dal dischetto? I bookie lo bancano!

Contro il Torino ha sbagliato il suo primo penalty in carriera ma nessuno lo ha ovviamente crocifisso. Christian Pulisic resta il rigorista designato del Milan ma, qualora dovesse effettivamente incaricarsi della trasformazione di un penalty, dovrà essere bravo a non lasciarsi condizionare dal pubblico del "Maradona" e battere l'ottimo Meret. In quota spunta l'opzione "Pulisic sbaglia rigore", a 18.

Nessuna "gufata", per dovere di cronaca si riporta anche la quota associata al gol su rigore di Capitan America: a 7.50.