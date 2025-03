Verona-Parma, al Bentegodi il pronostico è di... rigore

Il primo dei due posticipi di "A" in programma lunedì (ore 18.30) è quello del Bentegodi. Verona e Parma le protagoniste , entrambe a caccia dei tre punti per mettere ancora più margine dal terz'ultimo posto.

Quanti gol al Bentegodi? Ecco l'esito da tenere d'occhio

Il Verona si presenta alla sfida con 4 punti in più rispetto al Parma ma va detto che il bottino interno degli scaligeri, fin qui, è stato modesto: ben 9 ko in 14 partite, tanti quanti ne ha rimediati il Monza ultimo in classifica. Da segnalare un altro dato poco confortante per Zanetti, visto che la sua squadra in Serie A "primeggia" per numero di gol subìti nei primi tempi.

Non sorride neanche il Parma, che in trasferta ha vinto solo a Venezia, mettendo poi insieme 6 pareggi e 7 sconfitte (13 gol fatti e 24 subìti lontano dal Tardini).

Osservando con attenzione i numeri "casalinghi" del Verona, spunta un dato che può indirizzare il pronostico. Mai un match chiuso con somma gol 2 e somma gol 4 da Suslov e compagni. Verona-Parma finirà con un numero di reti compreso fra 2 e 4? Il Multigol 2-4 si gioca a 1.54 su Cplay, 1.53 su Elabet e 1.50 su Eurobet.

Calcio di rigore in Verona-Parma: quota interessante

Sono ben 7 i calci di rigore avuti a disposizione dal Parma in questo campionato, 2 quelli di cui ha potuto beneficiare il Verona.

L'ipotesi che in questa sfida venga assegnato un penalty vale 2.80 per Cplay e Begamestar, 2.75 per Eurobet.