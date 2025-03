Quote e pronostico di Celta-Las Palmas: Europa contro salvezza

Chi per l'Europa, chi per la salvezza; chi "maledice" la sosta per averlo fermato nel suo momento migliore, chi la "benedice" per avergli consentito di ricaricare le batterie dopo un periodo davvero negativo. C'è anche tutto questo in Celta-Las Palmas , posticipo della 30ª giornata de LaLiga spagnola.

Bookie convinti, vincerà il Celta ma...

I galiziani prima dello stop per gli impegni delle nazionali avevano messo insieme 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 giornate. Miglior striscia positiva del campionato per una squadra che in questa stagione ha abituato ad alti e bassi continui. Notte fonda invece per il Las Palmas, precipitato in zona retrocessione dopo aver ottenuto due miseri punti negli ultimi 10 turni.

Merita risalto il fatto che il Celta abbia perso in casa solo contro Athletic Bilbao, Real Madride e Atletico, di misura oltretutto. Inevitabile che i favori del pronostico siano tutti per Iago Aspas e compagni, una cui vittoria è offerta a 1.57 da Cplay e Sisal, 1.55 da Snai.

Le statistiche dicono che siamo in presenza di due squadre abbonate all'esito Goal. Per chi crede che in Celta-Las Palmas possa scapparci almeno una rete per parte, l'offerta di Cplay è pari a 1.83, su Zona Gioco si scende a 1.78, su BetFlag a 1.77.