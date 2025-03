Coppa Italia, Empoli-Bologna: il pronostico della prima semifinale

Bologna favorito: la migliore quota per il segno 2

La sorpresa vera è rappresentata dall’Empoli che, terz’ultimo in campionato, ha raggiunto un traguardo importante. Nel turno precedente, ai calci di rigore, i toscani hanno eliminato la Juventus a Torino e, prima ancora, la Fiorentina (sempre ai rigori) a Firenze più il Torino (2-1) e il Catanzaro (4- 1) all’esordio.

Il Bologna è invece quarto in campionato, a un paio di punti soltanto dal terzo posto, è approdato a questa semifinale eliminando l’Atalanta a Bergamo (1-0) e il Monza (4-0) al Dall’Ara. L’Empoli ha sicuramente altri pensieri per la testa (c’è l’incubo retrocessione da combattere) e questo ulteriore impegno potrebbe essere più una distrazione che una reale soddisfazione. Di tenore opposto la posizione degli emiliani che, avendo fin qui dimostrato di poter competere ad armi pari con le migliori del campionato, proverà ad arrivare fino in fondo anche in questa competizione.

E’ vero che tutto si deciderà al ritorno ma il “2” potrebbe già starci in questo primo round: vale 1.75 per Cplay, 1.73 per BetFlag e 1.71 da Bwin.