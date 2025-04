Pronostico Milan-Inter, per le quote è match da "2" ma...

Per il Milan , che gioca l’andata della semifinale di Coppa Italia , quella di mercoledì sera è l’ultima spiaggia. Per salvare la stagione, infatti, i rossoneri non solo dovrebbero passare questo turno ma dovrebbero anche portare a casa il trofeo.

Inter favorita secondo le quote

Operazione assai complicata se si guarda al loro rendimento recente e ancora di più se si pensa che per arrivare a disputare la finalissima c’è da far fuori l’Inter che è prima in campionato ed è l’unica squadra italiana ancora in Champions League. Proprio questo ritmo serrato e il gran numero di impegni sulle spalle dei nerazzurri possono lasciare aperta al Milan una piccola speranza di riuscire nell’impresa di batterli.

Operazione andata in porto in Arabia in occasione della Supercoppa ma, per come sono poi andate le cose, è stato evidente che si è trattato di un colpo di fortuna (ma nel calcio anche quella conta). La squadra di Conceiçao è reduce dal ko di Napoli (dove ha anche sbagliato un rigore) mentre quella di Inzaghi, dopo il ko di Torino con la Juventus (0-1), ha infilato una striscia di 7 vittorie e un pareggio (1-1 a Napoli).

Per dovere di cronaca va anche ricordato l’esito del doppio confronto in campionato tra le due cugine milanesi con il Milan vittorioso all’andata per 2-1 e il pareggio per 1-1 al ritorno. Uno dei pochi elementi a favore del “Diavolo” alla vigilia ma che non basta a far cambiare idea alle quote che assegnano al “2” dell’Inter (con un premio però superiore al doppio della posta) i favori del pronostico.

In alternativa, anche se paga meno, c’è il Goal: a 1.60 per BetFlag, 1.63 per Bwin e 1.67 per Cplay.