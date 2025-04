Coppa del Re, il pronostico di Atletico Madrid-Barcellona

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

I “Cochoneros” nell’ultimo periodo sono crollati in campionato (1 punto in 3 giornate) perdendo contatto dalla vetta. Vetta dove c’è il Barcellona che invece procede come un treno (con 3 pareggi e 17 vittorie non perde in tutte le competizioni da 20 partite di fila).

E in questa sfida? C’è scappato il Goal all’andata, può starci anche al ritorno: quota 1.46 su Cplay, Begamestar e Netwin.