Premier League, Chelsea-Tottenham: quote e pronostico del derby londinese

Vince Maresca? Bookie convinti

Il Chelsea fa parte della cerchia di squadre che sgomita per il quarto posto, nulla da chiedere per il Tottenham... se non togliersi lo sfizio di fare lo sgambetto ai “cugini”, sempre vittoriosi nelle ultime quattro partitedi campionato giocate a Stamford Bridge.

Per il Tottenham si registrano solo 4 uscite dell’X primo tempo, dieci quelle del Chelsea che - al pari degli Spurs - gradisce gli esiti Goal e Over 2,5.

Motivazioni e fattore campo fanno pendere l'ago della bilancia dalla parte dei Blues, vittoriosi a 1.61 per Bwin, 1.62 per BetFlag e 1.64 per Cplay.

L'offerta prevista per il Goal è pari a 1.44 su Cplay e Begamestar, 1.43 su Elabet.