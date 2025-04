Pronostico Sporting-Rio Ave, una combo per la semifinale di Coppa portoghese

Match da 1 più Over 2,5? Le quote dei bookmaker

Una sfida che si presenta assai facile per l’undici di Lisbona che, primo in campionato con ben 73 reti realizzate, affronta un avversario che nella Liga Portugal ha già battuto 3-1 all’andata e 3-0 al ritorno.

Con queste premesse il segno “1” e anche l’Over 2,5 non sembrano in discussione. Uno sguardo alle quote dei bookmaker per la combo formata da questi due esiti. Su Cplay e Begamestar l'1+Over 2,5 si gioca a 1.43, offerta che scende a 1.37 sulla lavagna di Eurobet.