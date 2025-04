Pronostico Reggiana-Cremonese, Mattia Destro segna al debutto? Ecco le quote dei bookmaker

Il ko contro il Sassuolo è stato fatale a Viali , esonerato : al suo posto, alla guida della Reggiana , c'è Davide Dionigi . Non solo il nuovo allenatore, ecco anche Mattia Destro a rinforzare l'attacco di una squadra che naviga al tez'ultimo posto della classifica. Serve un risultato positivo per mettersi alle spalle la manita incassata dal Sassuolo ma non sarà facile: venerdì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia arriva la la Cremonese , quarta in classifica.

Quanti gol al Mapei? Cosa dicono le quote

Parola alle statistiche. Con la Reggiana in campo il segno 2 non si vede da sei giornate, sponda Cremonese sono cinque le partite consecutive accompagnate dall'Over 2,5. Merita risalto anche l'avere in comune un "19": tanti sono gli "Under 2,5" collezionati dalla Reggiana e i "Goal" fatti registrare dalla Cremonese nelle 31 partite fin qui disputate.

Secondo i bookmaker è favorita la Cremonese, il 2 vale 2.05 per Cplay e Begamestar, 2 invece per Sisal. Quota comunque alta, del resto la Reggiana cerca una svolta con il cambio di allenatore (e non solo). Potrebbe quindi meritare attenzione l'Under 2,5: a 1.61 per Cplay e Begamestar, 1.60 per Elabet.

Destro marcatore: la quota è intrigante

Esordio delicato e complicato per Mattia Destro, pronto a dare subito il suo contributo alla Reggiana. I bookmaker Cplay, Begamestar e StarYes pagano 4.50 volte la posta per un gol dell'ex Roma e Milan (tra le altre squadre di Serie A in cui ha militato l'attaccante.