Pronostico Milan-Fiorentina, statistiche e pronostico: in quota anche i rigori sbagliati

Parola d'ordine: inseguimento. Milan e Fiorentina si sfidano (sabato alle 20.45) per conquistare tre punti importanti in chiave europea. I continui alti e bassi avuti in campionato tengono al momento fuori le due squadre dagli obiettivi che contano ma c'è un rush finale di stagione per provare a risalire la china.

Segna il Milan e anche la Fiorentina: le quote dei bookie per l'esito Goal

Il Milan in Coppa Italia ha inanellato il suo settimo esito Goal di fila, di contro c'è una viola che ha fatto registrare il No Goal il cinque delle ultime sei giornate.

Uno sguardo anche ai primi tempi, per far emergere altri spunti utili per i pronostici. I rossoneri dopo un periodo in cui avevano mostrato un notevole feeling con l'X primo tempo, non fanno registrare questo esito da sei giornate.

La Fiorentina "risponde" con quattro gare di fila chiuse con il segno 1 sia al 45' che al 90' (parziale/finale 1/1). Per chi ritiene che, a San Siro, possa tornare protagonista l'X primo tempo, ecco le quote dei bookie per questo esito: è a 2.30 su Cplay e Begamestar, a 2.25 su Elabet.

Ancora un esito Goal per il Milan? Ipotesi valutata a 1.66 da Cplay e Begamestar, a 1.60 da Eurobet.

Rigori sbagliati? All'andata furono ben tre!

Tre gol e altrettanti rigori sbagliati all'andata: al Franchi l'ultima parola fu della Fiorentina, vittoriosa per 2-1. I bookie bancano a 16 un eventuale penalty fallito dai viola, quota che sale a 20 in caso di errore dagli undici metri da parte dei rossoneri.

In questa sfida l'arbitro Ayroldi potrebbe consultare almeno una volta il monitor Var: un'ipotesi offerta da Cplay a 3.50, a 3.45 da Elabet e a 3 da Sisal.