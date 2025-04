Pronostico Parma-Inter: Chivu per la salvezza, Inzaghi per lo scudetto

Parma-Inter si legge salvezza contro scudetto . Il match, valevole per la 31ª giornata di Serie A , è in programma sabato alle 18, allo stadio Tardini di Parma.

Quanti gol segna l'Inter? Ecco il consiglio

Chivu (ex nerazzurro), dopo il debutto vittorioso col Bologna, ha perso a Udine e poi inanellato tre pareggi. L’Inter, miglior attacco del campionato, ha sempre segnato due o tre reti negli ultimi 5 precedenti in “A” contro i ducali. Non solo, anche nelle ultime tre giornate di campionato l'undici di Simone Inzaghi ha realizzato 2 o 3 gol contro Monza, Atalanta e Udinese.

Il trend verrà confermato al Tardini? Allora, occhi puntati sul Multigol Ospite 2-3: un esito reperibile a 1.93 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.98 sul portale Sisal.

Sanzioni disciplinari: occhio a Delprato e a Frattesi

Puntate aperte anche sui cartellini. Nelle fila del Parma, Enrico Delprato ha all'attivo 26 presenze, 4 gol (non male per un difensore) e anche sei cartellini gialli. Dunque, si può ipotizzare che nella difficile sfida con l'Inter il capitano dei ducali possa ricevere una sanzione disciplinare: a quota 3.50.

Sponda nerazzurra, con Barella squalificato dovrebbe trovare posto nell'undici titolare Davide Frattesi (5 reti e un cartellino giallo per il centrocampista). Da valutare l'opzione "Frattesi segna o riceve un cartellino" a quota 2.25.